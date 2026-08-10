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Pezeşkiyan: Hamaney'in sağlığı iyi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dini lider Mücteba Hamaney ile verimli bir görüşme yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hamaney'in, İsrail saldırısında ağır yaralandığı iddialarına rağmen 7 saat konuşabildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA
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