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Pezeşkiyan: İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim

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- "İstifa etsem, bunu alenen açıklarım. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hakkında ortaya atılan istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevine devam edeceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Pezeşkiyan'ın halka hitabının yer aldığı görüntünün bir kısmını yayınladı.

İstifa ettiği veya edeceği yönündeki iddialara tepki gösteren Pezeşkiyan, "İstifa etsem, bunu alenen açıklarım. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

İran lideri Mücteba Hamaney ve Silahlı Kuvvetlerle anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Pezeşkiyan, Silahlı Kuvvetlerle tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, bir ihtilaf durumunda Silahlı Kuvvetlerin kendisinin değil, Hamaney'in yanında yer alacağının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Bazı çevrelerin İran lideri ile Cumhurbaşkanı arasında anlaşmazlık varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Pezeşkiyan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan'ın halka hitap videosunun dört bölüm halinde yayımlanması bekleniyor.

İran rejimi muhalifi bazı medya kuruluşlarında, Pezeşkiyan'ın daha önce birkaç kez Hamaney'e istifasını sunduğu yönünde iddialar yer almıştı.

Kaynak: AA
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