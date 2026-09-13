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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran teslim olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran teslim olmayacak
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'ye tepki göstererek, "Amerikalılar savaşçıysa, yiğit silahlı kuvvetlerimizle yüzleşsinler. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorsunuz? İran teslim olmayacak" dedi.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'ye tepki göstererek, "Amerikalılar savaşçıysa, yiğit silahlı kuvvetlerimizle yüzleşsinler. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorsunuz? İran teslim olmayacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin sivil altyapı ile halkın temel ihtiyaçlarını hedef aldığını belirtti.

Pezeşkiyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar savaşçıysa, yiğit silahlı kuvvetlerimizle yüzleşsinler. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorsunuz? Eğer insansanız, neden insanlara su, gıda ve ilaca erişimi engelliyorsunuz? Halkımız boyun eğdirilerek sindirilemez. İran teslim olmayacak."

Kaynak: ANKA
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