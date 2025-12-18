Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Onların (İsrail) füzeleri bizden daha güçlüydü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile yaşanan çatışmalara ilişkin, İran halkının kararlı duruşu sayesinde düşmanın bozguna uğradığını ifade etti. Pezeşkiyan, halkla dayanışma içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine atıf yaparak, "Onların (İsrail) füzeleri bizden daha hassas, daha fazla ve daha güçlüydü ancak halkımız düşmanı umutsuzluğa sürükledi." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Güney Horasan'da katıldığı "Eğitimde Adaleti Geliştirme Hareketi" toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, İran halkının İsrail ile çatışma sürecinde kararlı bir duruş sergilediğine vurgu yaparak, "Düşman ülkemizi bölmek için hazırlıklıydı ancak halkın gücü bozguna uğramalarına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Halk ile dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Eğer halka yardım etme hassasiyeti ile hareket eder ve mevcut koşullarda değişim yaratmak istersek, bunun yolunu mutlaka buluruz. Ancak Meclisin kararını ve hükümetin adım atmasını beklersek, hiçbir yere varamayız."

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title