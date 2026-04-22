İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diyalog yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek, taahhütlere bağlı kalmamanın gerçek müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı.

"Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir." diyen Pezeşkiyan, "Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır." ifadesini kullandı.

