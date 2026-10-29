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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bölge güvenliğinin komşularla sağlanabileceğini söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerle yardımlaşarak bölge güvenliğinin birlikte sağlanabileceğini söyledi. Pezeşkiyan, ABD hükümetinin bütçesinin büyük bölümünün askeri güçlere ayrıldığını savunarak bölge güvenliği için ABD'ye ihtiyaç olmadığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çevre ve komşu ülkelerle yardımlaşma suretiyle bölge güvenliğini birlikte sağlayabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Tabiat Alanları Koruyucular Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada bölgesel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Çevredeki tüm ülkelerle kardeşiz ve hepimiz Müslümanız. Dolayısıyla birbirimize yardım edebilir ve bölgemizin güvenliğini sağlayabiliriz." dedi.

ABD hükümetinin bütçesinin büyük bölümünün askeri güçlere ayrıldığını savunan Pezeşkiyan, ABD'nin işlediği insanlık suçlarına rağmen bölgenin güvenliğini sağlamak iddiasıyla dünyanın diğer ucundan gelmesine ihtiyaçlarının bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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