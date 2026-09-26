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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM programı sonrası dönüyor, Erakçi ABD'de kalacak

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İran basınına göre, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın programı sona erdi. Pezeşkiyan ülkesine dönecek, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise birkaç gün daha ABD'de kalacak; Tesnim'e göre heyet salı günü ABD'den dönecek.

İran basınına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın programı sona erdi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalacak.

İran devlet televizyonunun haberine göre, New York'taki programı sona eren Pezeşkiyan ülkesine dönecek, Erakçi ve beraberindeki heyet ise görüşmelerine ilerleyen günlerde devam edecek.

Devlet televizyonu Erakçi'nin ziyaretinin ne zaman sora ereceğine ilişkin detay vermezken yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Erakçi ile beraberindeki heyetin salı günü ABD'den döneceği bilgisini paylaştı.

Haberde, ABD ile görüşmeleri yürütmek üzere herhangi bir teknik heyetin New York'a gitmediği, Erakçi'nin daha önce hazırlanan programa göre ABD'de kalacağı aktarıldı.

ABD ile İran arasında herhangi bir müzakerenin ya da resmi temasın olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: AA
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