İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ateşkes kararı liderin onayı doğrultusunda alınmıştır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkes kararının yönetici mutabakatı ve lider onayı doğrultusunda alındığını belirtti. Savaşta diplomasiye de önem verdiklerini vurguladı.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

İran'ın "güç yolu ile barış anlayışını reddettiğini ve adil barışla ulusal gücü pekiştirmeyi" takip ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Ateşkes kararı yöneticilerin mutabakatı ve liderin onayı doğrultusunda milli çıkarlar gözeterek alınmıştır." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'a dayatılanın sınırlı bir çatışma değil aksine İran'ın tüm unsurlarıyla hedef alındığı kapsamlı bir savaş olduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri savaş sırasında dimdik ayakta durduğunu gösterdi." dedi.

Savaş sırasında diplomasiye de ağırlık verdiklerinin altını çizen Pezeşkiyan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Savaşla birlikte diplomasi de yürütüldü. Konuyla ilgili komşu ve bölge ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle görüşüldü. Hem krizin son bulması hem de İran halkının haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması hedeflendi."

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı