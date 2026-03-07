Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran Komşu Ülkelere Saldırmadı, ABD Askeri Üslerini Hedef Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin komşu ülkelere saldırmadığını, askeri operasyonlarının sadece ABD'ye ait askeri üsleri hedef aldığını açıkladı. Savunma hakkına vurgu yaparak, İran'ın dostane ilişkilerini sürdürme kararlılığını dile getirdi.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini, askeri operasyonlarının yalnızca ABD'ye ait askeri üs ve tesisleri hedef aldığını söyledi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerle dostane ilişkilerin korunması ve sürdürülmesine her zaman vurgu yapmaktadır. Bu ilişkilerin temeli; iyi komşuluk, karşılıklı saygı, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıdır. Ancak bu durum, İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırıları karşısında kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Ülkemizi savunmak için sonuna kadar ayakta duracak ve direneceğiz. İran'ın savunma operasyonları yalnızca hedeflere ve imkanlara yöneliktir; bunlar İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve başlangıç noktasıdır. Biz de bu nedenle onları meşru hedefler olarak görüyoruz" dedi.

"Biz dost ve komşu ülkelere saldırmadık; ancak bölgedeki ABD'ye ait askeri üsleri, tesisleri ve imkanları hedef aldık" diyen Pezeşkiyan, günün erken saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında komşu ülkelere yönelik saldırılar için özür dilemiş, bu açıklaması İran siyasetinin muhafazakar figürleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti."

Kaynak: ANKA
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

Mesajı İran'a: Kolay bir av değiliz
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz

Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yeni mesaj
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi