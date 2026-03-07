İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran Komşu Ülkelere Saldırmadı, ABD Askeri Üslerini Hedef Aldı

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini, askeri operasyonlarının yalnızca ABD'ye ait askeri üs ve tesisleri hedef aldığını söyledi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerle dostane ilişkilerin korunması ve sürdürülmesine her zaman vurgu yapmaktadır. Bu ilişkilerin temeli; iyi komşuluk, karşılıklı saygı, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıdır. Ancak bu durum, İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırıları karşısında kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Ülkemizi savunmak için sonuna kadar ayakta duracak ve direneceğiz. İran'ın savunma operasyonları yalnızca hedeflere ve imkanlara yöneliktir; bunlar İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve başlangıç noktasıdır. Biz de bu nedenle onları meşru hedefler olarak görüyoruz" dedi.

"Biz dost ve komşu ülkelere saldırmadık; ancak bölgedeki ABD'ye ait askeri üsleri, tesisleri ve imkanları hedef aldık" diyen Pezeşkiyan, günün erken saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında komşu ülkelere yönelik saldırılar için özür dilemiş, bu açıklaması İran siyasetinin muhafazakar figürleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti."

Kaynak: ANKA