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İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Hamas liderine düzenlediği suikastı kınadı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikastı kınayarak, bu eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin İsrail'in saldırılarına karşı ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlediği suikastın "cevapsız kalmayacak büyük bir hata" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı "İsrail rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin müzakerelerin süratle tamamlanmasından memnun olduğunu dile getiren İran Cumhurbaşkanı, iki İslam ülkesinin dostluk ve yapıcı işbirliğinin bölge halklarının çıkarına olduğunu belirtti.

Safedi de Ürdün Kralı Abdullah'ın selam ve başarı dileklerini Pezeşkiyan'a ileterek, ülkesinin İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu kaydederek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşice saldırganlığını başından beri kınadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Heniyye'ye düzenlediği suikastı da kınadıklarını söyleyen Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikastla bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletmek istediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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