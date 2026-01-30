Haberler

İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile diplomatik girişimlerin başarılı olabilmesi için ilgili tarafların iyi niyet göstermesi ve Washington'un bölgede savaş kışkırtıcılığı ile tehdit içeren eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile diplomatik girişimlerin başarılı olabilmesi için ilgili tarafların iyi niyet göstermesi ve Washington'un bölgede savaş kışkırtıcılığı ile tehdit içeren eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı, Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre görüşmede iki cumhurbaşkanı, güncel bölgesel sorunlar hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunurken, sorunların çözümü için diplomatik, etkileşim odaklı ve diyalog temelli çözümlerin benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan ve Pezeşkiyan, bölgede her türlü provokatif, gerilim oluşturucu ve savaş kışkırtıcı eylemden kaçınılmasının önemini vurguladı.

ABD ile diplomatik girişimlerin başarılı olabilmesi için ilgili tarafların iyi niyet göstermesi ve Washington'un bölgede savaş kışkırtıcılığı ile tehdit içeren eylemlerden kaçınması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, etkin diplomasi ve diyalog temelli süreçlerin oluşturulmasının karşılıklı güven ortamının sağlanmasını gerektirdiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde "onurlu diplomasiyi" ilerletme konusundaki ilkeli politikaya bağlılığını vurgularken, İran'ın yaklaşımının diyalog, karşılıklı saygı, tehdit ve şiddetin reddi ve kazan-kazan mantığına dayandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı