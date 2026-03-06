İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabuluculuk, Çatışmayı Ateşleyenleri Hedef Almalı
(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla arabuluculuk girişimlerine başladığını belirterek, İran'ın kalıcı barıştan yana olduğunu ancak ülkenin egemenliğini savunma konusunda geri adım atmayacağını söyledi.
Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişimlerine başladı. Açık konuşalım: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve egemenliğini savunma konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Arabuluculuk, İran halkını küçümseyerek bu çatışmayı ateşleyenleri hedef almalıdır" dedi.