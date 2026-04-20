İran'ın Moskova Büyükelçisi: "Rusya'nın savaşta askeri destek sağladığı iddiası doğru değil"

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta Rusya'nın askeri ve istihbarat yardımı sağladığı iddialarını yalanladı. Celali, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'ye konuşan Celali, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Moskova'nın Tahran'a istihbarat ve askeri yardım sağladığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Celali, "Bu doğru değildir. Batı da bunu kabul etti; bu iddia yanlıştır." dedi.

Rusya ile önceden belirlenmiş bazı anlaşmalar yaptıklarını ve söz konusu anlaşmaların bu savaştan çok önce imzalandığını söyleyen Celali, şunları kaydetti:

"(Yapılan anlaşmalar) Hiçbir şekilde bu savaşla bağlantılı değildir. Şu anda uygulanmakta ve hayata geçirilmektedir. Ancak Rusya'nın bu savaşta özel olarak askeri destek sağladığı iddiası doğru değildir."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor
Görüntü dünyayı ayağa kaldırdı: İsrail ordusu özür diledi

İsrail özür dilemek zorunda kaldı
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor