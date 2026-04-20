İran'ın Moskova Büyükelçisi: "Rusya'nın savaşta askeri destek sağladığı iddiası doğru değil"

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ABD- İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaşta, Rusya'nın İran'a askeri ve istihbarat yardımı sağladığı iddialarını yalanladı.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'ye konuşan Celali, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Moskova'nın Tahran'a istihbarat ve askeri yardım sağladığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Celali, "Bu doğru değildir. Batı da bunu kabul etti; bu iddia yanlıştır." dedi.

Rusya ile önceden belirlenmiş bazı anlaşmalar yaptıklarını ve söz konusu anlaşmaların bu savaştan çok önce imzalandığını söyleyen Celali, şunları kaydetti:

"(Yapılan anlaşmalar) Hiçbir şekilde bu savaşla bağlantılı değildir. Şu anda uygulanmakta ve hayata geçirilmektedir. Ancak Rusya'nın bu savaşta özel olarak askeri destek sağladığı iddiası doğru değildir."