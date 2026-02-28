Haberler

İran'dan Komşu Ülkelere Uyarı: ABD Saldırıları İçin Topraklarınızı Kullandırmayın

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a saldırılarında bölge ülkelerinin topraklarını kullanmalarına izin veren ülkelerin Tahran tarafından 'meşru hedef' olarak değerlendirileceğini açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına izin veren bölge ülkelerinin Tahran tarafından "meşru hedef" olarak değerlendirileceğini söyledi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Iraklı yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Arakçi, bölge ülkelerine, ABD ve İsrail'in İran'a karşı düzenleyebileceği operasyonlarda kendi tesis ve topraklarının kullanılmasına engel olma sorumluluklarını hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanı, İran ordusunun operasyonların hangi noktadan başlatıldığına özel önem verdiğini ve İran'ın savunma adımlarına karşı atılacak her türlü girişimin meşru hedef sayılacağını vurguladı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu gün içerisinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef almıştı.

