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İran: Bölgenin güvenliği, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabilir

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin bölgeden çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle bölge güvenliğinin sağlanabileceğini belirtti. CENTCOM'un Bahreyn'de düzenlediği askeri toplantıyı eleştirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği askeri toplantıya tepki gösterdi.

Bahreyn'de düzenlenen askeri bir toplantının Basra Körfezi için hukuki ve güvenlik düzeni oluşturamayacağını savunan Garibabadi, "Bölgenin güvenliği, dış müdahalelerin sona ermesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir, Amerika'nın askeri şemsiyesi altında değil." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın CENTCOM'un değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti.

CENTCOM, dün, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlediğini açıklamıştı.

Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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