Üye Girişi
Haberler

İran, BM Güvenlik Konseyi'nden Acil Toplantı Talep Etti

İran, BM Güvenlik Konseyi'nden Acil Toplantı Talep Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in terör saldırılarına karşı Konsey'in harekete geçmesini istedi.

(ANKARA) - İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; İran'ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Samuel Zbohgar'a gönderdiği mektupta, İsrail rejiminin terör saldırılarına karşı Konsey'in acil toplantı yapmasını istedi.

İrevani, İran'ın saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirterek "Bu eylemlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki ciddi sonuçları göz önüne alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin eylemlerini kesin ve güçlü bir şekilde kınamasını talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

İrevani, ayrıca İran'ın Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin terörist saldırıları ve bu savaş yanlısı rejimin Lübnan'da ve tüm bölgede devam eden suçlarıyla ilgili bir acil toplantı düzenlenmesini istediğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Hasan Nasrallah Diplomasi Orta Doğu Güvenlik Politika İsrail Güncel Terör Dünya İran

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

"Telefon incelemeye alındı, Fenerbahçeli 2 ismin adı geçiyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });