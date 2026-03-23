Haberler

İran basını, Trump'ın tehditleri sonrası bölgedeki 11 enerji ve arıtma tesisinin görüntülerini yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerinin ardından Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak, İran'ın enerji tesislerine muhtemel saldırıda bu tesislerin hedef...

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerinin ardından Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak, İran'ın enerji tesislerine muhtemel saldırıda bu tesislerin hedef alınacağını belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili haberinde, Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaştı.

Bölgenin kritik enerji tesisleri olarak adlandırılan Kuveyt'teki El-Zur Enerji Santrali ve Tuz Arıtma Tesisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Baraka Nükleer Santrali ve Tavile Tuz Arıtma Tesisi, Suudi Arabistan'daki Ras el-Hayr enerji santrali ve tuzdan arındırma tesisi ile Eş-Şueybe enerji santrali ve tuzdan arındırma tesisi, Ürdün'deki Akabe ve Es-Samra termik santrali, Bahreyn'deki El-Dur enerji santrali ve Katar'daki Um el-Hul ile Ras Laffan ve Ras Girtas enerji santrallerinin, İran'ın enerji tesislerine saldırı halinde vurulacağı uyarısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...

Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı

Trump, ülkesinin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı

Kadıköy'de sabah saatlerinde fark edildi! Gören telefona sarıldı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı

Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı