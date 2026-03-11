Haberler

İran basını: Tahran'daki kontrol noktalarına düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da kontrol noktalarına yönelik düzenlediği İHA saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da kontrol noktalarına yönelik düzenlediği İHA saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail, İran içerisindeki casuslarının işbirliği ile Tahran'ın 1, 14, 15 ve 16. bölgelerine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucunda, yol kontrolü ile görevli emniyet güçleri ile İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nden (Besic) 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu