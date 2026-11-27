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TAHRAN (AA) – İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasına ilişkin "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." şeklinde bir açıklamasının olmadığını duyurdu.

Yerel basın, Musevi'nin bazı medya organlarında yer alan "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." şeklinde açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve İranlı komutanın bu tarz bir ifadesinin bulunmadığını yazdı.

Yerel basın ve sosyal medyada daha önce yer alan iddialara göre Musevi, İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunarak, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA