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İran'dan ABD üslerine füze ve İHA'yla misilleme

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İran ordusu, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine füze ve İHA ile saldırı başlattı. Tesnim Haber Ajansı'na göre saldırılar, ABD'nin akşam saatlerindeki saldırılarına yanıt olarak düzenlendi. ABD ise Devrim Muhafızları hedeflerini vurduğunu açıkladı.

İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı.

Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların ABD'nin akşam saatlerinde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi.

ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Buşehr eyaletine bağlı Asuliye kentinin de ABD güçleri tarafından hedef alındığı duyuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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