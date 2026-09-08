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İran basını: Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu

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BENDER ABBAS/ İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminalinin bulunduğu Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

BENDER ABBAS/ İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminalinin bulunduğu Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Hark Adası'nda patlama seslerinin adada yer alan limanlara yakın bir bölgeden geldiği belirtilirken Cask kentinde duyulan seslerin denizden geldiği ifade edildi.

İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, ABD'nin Hark Adası'na 6,4 kilometre (4 mil) mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.???????

Kaynak: AA
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