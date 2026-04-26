İran'dan ABD'ye Pakistan aracılığıyla kırmızı çizgiler mektubu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan aracılığı ile ABD'ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Umman ziyaretinin ardından ikinci kez Pakistan'a giden Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin yer aldığı bir mektubu Pakistan aracılığı ile ABD'ye iletti.

Erakçi'nin ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile İslamabad'da bir araya geldiği açıklanmıştı.

İran basını, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Umman'da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan'a döndüğünü bildirmişti. Erakçi'nin Pakistan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
