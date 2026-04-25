İran basını: Erakçi'nin Umman ziyaretinin ardından tekrar Pakistan'a dönmesi planlanıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Umman ziyaretinin ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere tekrar Pakistan'a dönmesinin planlandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile beraber Pakistan'daki görüşmelere katılan İran heyetinden bazı isimlerin istişarelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a döndüğü ve istişarelerin ardından söz konusu heyetin Umman'dan Pakistan'a dönecek olan Erakçi ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.