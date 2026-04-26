İran basını: Erakçi'nin Pakistan'a dönüşünün nükleer müzakerelerle ilgisi bulunmuyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Pakistan'a dönüşünün nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve ziyaretin, önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Erakçi'nin Pakistan ziyaretinin önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığını belirtti.

Buna göre Pakistan'daki görüşmelerde, İran'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin koşulları, Hürmüz Boğazı'nda yeni yasal rejimin uygulanması, deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İran basını, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Umman'da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan'a döndüğünü bildirmişti.