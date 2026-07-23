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ABD'nin Keşm Adası'na füze saldırısı

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İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası’na saldırı düzenlediğini, bir füzenin Suza kenti sahiline isabet ettiğini duyurdu. Can kaybı veya hasar bilgisi verilmezken resmi açıklama yapılmadı.

İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini belirtti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda bir füzenin Keşm Adası'ndaki Suza kentinin sahiline isabet ettiği kaydedildi.

Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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