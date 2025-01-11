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İran, balistik füzeleri paylaşıp İsrail'e gövde gösterisi yaptı

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İran, balistik füzelerin depolandığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı. Görüntüler İsrail'e gövde gösterisi niteliği taşırken, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, balistik füzelerin depolandığı yeraltındaki üssü ziyaret etti.

BALİSTİK FÜZELERİN KONUŞLANDIRILDIĞI KORİDORLAR GÖRÜLDÜ

Ziyarete ilişkin paylaşılan görüntüde Selami ile Hacızade yeraltı füze üssünde gezerken etrafta seyir ve balistik füzelerin depolandığı ve çoğunun araçların üzerine ve rampalara konuşlandırıldığı koridorlar görülüyor. Söz konusu görüntülerin yeraltı füze üssünün küçük bir kısmını yansıttığı belirtilirken videoda İmad, Kadir ve Kıyam gibi sıvı yakıtlı füzelerin burada depolandığı göze çarpıyor.

İSRAİL'E ATEŞLENEN FÜZELER BURADA ÜRETİLDİ

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran'ın ilk defa kendi topraklarından İsrail'e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

"FÜZE GÜCÜMÜZÜN BÜYÜME HIZI DEVAM EDİYOR"

İranlı komutan Selami de, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artmaktadır. (Bu) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin yakın gelecekte yeni füzelerini ve füze üslerini açıklayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, balistik füzeleri paylaşıp İsrail'e gövde gösterisi yaptı
Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRıdvan Demir:

İran, sen zaten İsrail e çalışıyorsun hâlâ bizi keriz yerine mi koyuyorsun!!!

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

İsrail’e gövde gösterisi mi İran İsrail’in arka bahçesi bu yalana kim inanır Kadir inanır

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Büyük oyuncular senaryoyu ezberlesekte :))

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Haber YorumlarıCarsambali:

He he fuze evet...ucan tenekeler..

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