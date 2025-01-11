İran, balistik füzeleri paylaşıp İsrail'e gövde gösterisi yaptı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, balistik füzelerin depolandığı yeraltındaki üssü ziyaret etti.

BALİSTİK FÜZELERİN KONUŞLANDIRILDIĞI KORİDORLAR GÖRÜLDÜ

Ziyarete ilişkin paylaşılan görüntüde Selami ile Hacızade yeraltı füze üssünde gezerken etrafta seyir ve balistik füzelerin depolandığı ve çoğunun araçların üzerine ve rampalara konuşlandırıldığı koridorlar görülüyor. Söz konusu görüntülerin yeraltı füze üssünün küçük bir kısmını yansıttığı belirtilirken videoda İmad, Kadir ve Kıyam gibi sıvı yakıtlı füzelerin burada depolandığı göze çarpıyor.

İSRAİL'E ATEŞLENEN FÜZELER BURADA ÜRETİLDİ

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran'ın ilk defa kendi topraklarından İsrail'e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

"FÜZE GÜCÜMÜZÜN BÜYÜME HIZI DEVAM EDİYOR"

Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.