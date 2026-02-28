İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üs ve hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Haberler

İran, Bahreyn'de ABD'ye ait üsleri kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırının ardından Manama'daki bazı binaların da vurulduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu, Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD'ye ait olduğu düşünülen üssü vurduğu görüldü.

Haberde, Bahreyn'de ABD'ye ait başka hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı binaların hedef alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Manama'da bazı konut binaları hedef alındı. Sivil Savunma ekipleri saldırıdan etkilenen bölgelerde yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran'a ait olduğu düşünülen bir kamikaze İHA'nın yüksek katlı bir binaya çarparak şiddetli patlamaya neden olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
