İran, BAE'de "İran ile irtibatlı olma suçlamasıyla" yapılan gözaltıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bazı kişileri 'İran ile irtibatlı olma' suçlamasıyla gözaltına almasını kınadı. Bekayi, BAE'nin bu tür temelsiz iddialarının güven inşasına katkı sağlamayacağını belirtti.

İran haber ajansı IRNA, Bekayi'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Bekayi, açıklamasında, "Bu tür temelsiz iddiaların ortaya atılması ve karşıtı propaganda, İran'a yönelik askeri saldırıda ABD ve İsrailli saldırganların destekçi ve hamilerinin doğrudan sorumluluğunu kamuoyunun gözünden gizleyemez." ifadelerini kullandı.

"Bu tür suç atma girişimlerinin" bölge ülkeleri arasında güven inşasına katkı sağlamayacağını belirten Bekayi, BAE hükümetini bireylerin hak ve insan onuruna saygı göstermeye, intikamcı davranışlardan kaçınmaya ve iyi komşuluk ilkesine geri dönmeye davet etti.

BAE Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından dün yapılan açıklamada, "İran ile bağlantılı olan ve ülkenin güvenlik ve istikrarını sarsmayı hedefleyen bir terör örgütü çökertildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, yakalanan kişilerin İran'daki "Velayeti Fakih yapısına bağlı oldukları, ulusal birliği zedelemeyi amaçlayan gizli faaliyetlerde bulundukları ve devlet içinde sistematik terör ile sabotaj eylemleri planladıkları" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
