İran: Azerbaycan'ı Hedef Almadık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine iki İran İHA'sının isabet ettiği yönündeki iddiaları reddederek, hedef almadıklarını açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, Azerbaycan topraklarındaki Nahçıvan bölgesine iki İran insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği yönündeki iddiaları reddederek, "Azerbaycan'ı hedef almadık" dedi.

İran devlet haber ajansı tarafından aktarılan açıklamada Kazem Gharibabadi, "iki İran İHA'sının, Azerbaycan'ın özerk Nahçıvan bölgesine, aralarında bir havalimanı binasının da bulunduğu noktalara isabet ettiği" iddialarını reddetti.

Gharibabadi, "İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ni hedef almamıştır. Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın politikasının, yalnızca bölgede faaliyet gösteren ve İran'a saldırmak için kullanılan düşman askeri üslerini hedef almak olduğunu belirten Bakan Yardımcısı, bu üsler arasında ABD ve İsrail'e ait olanların da bulunduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA
