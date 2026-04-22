İran, "Makul Koşullar Oluştuğunda" Diplomasiye Dönebileceğini Açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'ın ateşkesi uzatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diplomasiye dönüşün 'makul koşullara' bağlı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Washington'ın İran'a yönelik ateşkesi uzatma kararı almasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomasiye dönüş konusunda kesin bir ifade kullanmazken bunun "makul koşullara" bağlı olacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yansıyan açıklamalarında ateşkesin uzatılmasını değerlendirdi. Bekayi, Tahran'ın ABD ile İslamabad'da yeni bir müzakere turuna katılmaya hazır olduğuna dair doğrudan bir ifade kullanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle konuştu:

" Diplomasi, ulusal çıkarları ve güvenliği sağlamak için bir araçtır ve bu aracı ulusal çıkarları elde etmek ve İran halkının düşmanların kötü niyetli hedeflerini boşa çıkarma yönündeki kazanımlarını pekiştirmek amacıyla kullanmak için gerekli ve makul koşulların oluştuğu sonucuna vardığımızda harekete geçeceğiz."

Kaynak: ANKA
