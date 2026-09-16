İran: Almanya kirli işlerin finansmanını üstlenip sonra da barış kahramanlığına soyunamaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya'nın İran hakkındaki açıklamalarının çarpıtılmış bir anlatıya dayandığını ileri sürerek, "Almanya, kirli işlerin finansmanını üstlenip sonra barış kahramanlığı ve ahlak bekçiliğine soyunamaz." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın İran'ın vekil güçleri finanse ettiği ve "askeri nükleer program" yürüttüğü iddialarına cevap verdi.

İran'ın "askeri bir nükleer programı olduğu iddiasını" İsrail'in uydurduğu büyük bir yalan olarak nitelendiren Bekayi, Almanya'nın suçluluk kompleksi nedeniyle bölgenin bedel ödemek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, İran'daki savaşın ABD-İsrail ittifakı tarafından başlatılmasına karşın Almanya'nın bu saldırıları kınamak için gereken asgari cesareti gösteremediğini belirtti.

Almanya'nın İran hakkındaki açıklamalarının çarpıtılmış bir anlatıya dayandığını ifade eden Bekayi, "Almanya, kirli işlerin finansmanını üstlenip sonra da barış kahramanlığı ve ahlak bekçiliğine soyunamaz." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün yaptığı açıklamada, İran'a askeri nükleer programını durdurması ve bölgedeki vekil güçlere desteğini sona erdirmesi çağrısında bulunarak, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA