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İran adına casuslık iddiasıyla Filistin asıllı vatandaş Hayfa'da hakim karşısına çıkacak

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İsrail polisi ve Şabak, Filistin asıllı bir vatandaşın İran adına casusluk iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin binlerce İsrail şekeli karşılığında İranlı ajanlarla iletişim kurduğu öne sürüldü. Şüpheli bugün Hayfa Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

İsrail'de Filistin asıllı bir vatandaşın İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Be'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, gözaltına alınan İsrail vatandaşı Filistinli'nin ülkenin kuzeyindeki Baka El-Garbiyye kentinden 25 yaşındaki Muhammed Halaf olduğu belirtildi.

Açıklamada, şahsın binlerce İsrail şekeli karşılığında İranlı ajanlarla iletişim kurmak ve onlar adına çeşitli eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı aktarıldı.

Gözaltındaki şahsın devlet güvenliğine zarar verme suçundan bugün Hayfa Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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