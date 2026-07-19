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İran Ordusu ülkenin batı bölgesinde bir MQ-9 tipi İHA düşürdüğünü duyurdu

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İran Ordusu, ülkenin batı bölgesinde MQ-9 tipi bir ABD insansız hava aracı ile bir seyir füzesini düşürdüğünü açıkladı. Ayrıca bir casus İHA'sının da vurulduğu duyuruldu.

İran Ordusu, ülkenin batı bölgesinde bir insansız hava aracı (İHA) ile ABD'ye ait bir seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

İran Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgelerinde hava savunma sistemi tarafından MQ-9 tipi bir İHA ile ABD'ye ait bir seyir füzesinin vurulduğu belirtildi.

ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti semalarında bir casus İHA'sı düşürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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