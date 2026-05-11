İran, ABD Tankerine İha Saldırısı Düzenledi

İran, Basra Körfezi'nde ABD'ye bağlı bir ticari gemiye iki insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bir İHA gemiye isabet ederken, diğerinin isabet etmediği belirtildi. 23 denizcinin bulunduğu gemide yaralanan olmadı.

WASHINGTON, 11 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiye iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Safesea Group Yönetim Kurulu Başkanı SV Anchan, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, pazar günkü saldırıda İHA'lardan birinin "Neha" adlı ticari gemiye isabet ettiğini, diğerininse gemiyi ıskaladığını söyledi.

23 denizcinin bulunduğu gemide yaralanan olmadığı kaydedildi.

Saldırı sırasında yüksüz durumda olan geminin, Katar'ın başkenti Doha yakınlarında demirli olduğu ifade edildi.

