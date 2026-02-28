İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'da İçişleri Bakanlığı, halka "itidal" çağrısı yaptı

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından halkın soğukkanlılığını korumasını istedi.

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

"İsrail ve ABD uluslararası hukuku ihlal ederek ve müzakereler sürürken bir kez daha vatanımıza saldırıda bulunmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın soğukkanlılığını korumasını, mevcut koşulları dikkate alarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini yönetmelerini istedi."

Bakanlık ayrıca oluşabilecek sorunlara ilişkin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi oluşturulduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.