İranlı askeri yetkili ülkesinin "Babu'l Mendeb Boğazı'nı tehdit edebilme kapasitesine sahip olduğunu" iddia etti

İranlı askeri yetkili, ABD ve İsrail'in bölgedeki hareketlerini izlediklerini belirterek, olası bir askeri harekata karşı Babu'l Mendeb Boğazı'nı tehdit edebileceklerini ifade etti.

İran basınına konuşan askeri yetkili, ABD ve İsrail'in bölgedeki tüm hareketlerini izlediklerini belirterek, İran kıyılarına yönelik olası bir askeri harekata karşı ülkesinin "Babu'l Mendeb Boğazı'nı tehdit edebilme kapasitesine sahip olduğu" iddiasında bulundu.

Adı açıklanmayan İranlı askeri yetkili, yerel basına ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a ait adalar ile anakaraya yönelik harekat başlatılması halinde yeni cepheler açacaklarını belirten askeri yetkili, ülkesinin, "Babu'l Mendeb Boğazı'nı tehdit edebilme kapasitesine sahip olduğunu" ileri sürdü.

ABD'nin kara harekatı hamlesi gerçekleştirmesi halinde kendisini yeni bir krizin içerisinde bulacağı uyarısında bulunan askeri yetkili, İran'ın her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
