İran Cumhurbaşkanı: Haklarımızın Güvence Altına Alınması Kaydıyla Savaşı Sona Erdirmek İçin Diplomasiye Hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile olan savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları değerlendireceklerini, ancak İran halkının haklarının korunmasında geri adım atmayacaklarını belirtti. ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mutabakat üzerinde anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.

TAHRAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile aralarındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik yollara başvurmaya hazır olduklarını, ancak İran halkının haklarının korunması konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Pezeşkiyan'ın çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede ABD'nin ikili görüşmelerin devam ettiği bir sırada İran'a düzenlediği iki saldırıyı "İran'ı sırtından bıçaklamak" diye nitelendiren Pezeşkiyan, son saldırılar nedeniyle ABD'ye karşı derin bir güvensizlik duyduklarını vurguladı.

ABD merkezli haber sitesi Axios, aynı günün erken saatlerinde yayımlanan haberinde, ABD ile İran'ın, çatışmaları sona erdirmeye yönelik tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirmişti.

Habere göre olası bir anlaşmanın, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı taahhüt etmesi, ABD'nin yaptırımları kaldırmayı kabul etmesi ve iki tarafın da Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili kısıtlamaları kaldırmasına yönelik maddeler içermesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
