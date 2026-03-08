Haberler

İran: ABD ve İsrail'e ait 200 nokta hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD ve İsrail'e ait 200 noktanın hassas füzelerle hedef alındığını ve 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran, bölgedeki ABD üslerini de hedef alarak saldırılara karşılık verdi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail'e ait 200 noktanın hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındığını söyledi.

Naini, katıldığı bir programda, İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın ilk gününden itibaren dengeyi değiştirdiklerini dile getiren Naini, en az 6 ay boyunca geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını belirterek, "ABD ve İsrail'e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı. Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı." dedi

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Uçakta 'Trump'ta ölüm' sloganı atınca gözaltına alındı

Trump'a öfke büyüyor! Uçakta attığı slogan ortalığı karıştırdı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi