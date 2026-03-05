İran basını: Savaşın başından beri ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ateşlendi

İran, ABD- İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşlediğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşledi.

Karşı saldırıların yaklaşık yüzde 40'ının İsrail'deki hedeflere, yüzde 60'ının ise Amerikan hedeflerine yapıldığı belirtildi.