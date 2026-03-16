İran'ın misillemeleri sonrası Katar ve Bahreyn'de sirenler çaldı

İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme olarak Katar ve Bahreyn'e füze attığı bildirildi. Katar Savunma Bakanlığı, saldırının engellendiğini duyururken, Bahreyn İçişleri Bakanlığı da bölgede sirenler çaldığını ve halkı dikkatli olmaya çağırdı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında Katar ve Bahreyn'e füze attığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, füze saldırısının Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından engellendiği belirtildi.

Yine Bahreyn İçişleri Bakanlığı da X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede füzeye ilişkin sirenler verildiğini kaydetti.

Açıklamada, "vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerimizi sükunette kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, fırlatılan füzenin akibetine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

Dengeleri değiştirecek silah yeraltından çıktı! İşte ateşlenme anları
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası