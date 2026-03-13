İran, ABD üsleri ve İsrail'e atılan füzelerin görüntülerini paylaştı
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun gerçekleştirdiği 'Gerçek Vaat-4' operasyonunda kullanılan füzelerin ateşlenme görüntülerini yayınladı. Saldırıda çeşitli füze sistemleri ve insansız hava araçları kullanıldığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, ABD üsleri ve İsrail'e atılan füzelerin ateşlenme görüntülerini yayınladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 43. dalgasında kullandığı füzelerin ateşlenmesi görüntüleri, devlet televizyonu tarafından paylaşıldı.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda, ağır başlıklı Hürremşehr, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzelerinin yanı sıra kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı