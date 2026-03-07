Haberler

İran: Dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD-İsrail'e ait 13 gelişmiş İHA düşürüldü

Güncelleme:
İran, çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'e ait gelişmiş 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi.

İran, dünden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'e ait MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi gelişmiş 13 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran'ın kuzeybatı, batı, güney, İsfahan, Kirman ve Tahran bölgelerinde füze ve topçu sistemleri tarafından MQ-9, Hermes ve Orbiter tipi 13 insansız hava aracı düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
