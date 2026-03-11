Haberler

İran ordusu: ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaat-4' operasyonu çerçevesinde ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki askeri üslerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

