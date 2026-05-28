Haberler

İran, ABD'nin güneyine yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki hava üssünü vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin güney İran'a yönelik yeni saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'te bulunan bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Arap medyası Kuveyt'in üsse ev sahipliği yaptığını öne sürerken, Kuveytli yetkililer hava savunma sistemlerinin füze ve İHA tehditlerini engellediğini belirtti ancak saldırının kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın güneyine yönelik yeni ABD saldırılarının ardından bölgede bulunan bir Amerikan hava üssünün hedef alındığı bildirildi. Hedef alınan üssün, Kuveyt'te olduğu iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın güneyine yönelik yeni ABD saldırılarının ardından bölgede bulunan bir Amerikan hava üssünün hedef alındığı bildirildi, hedef alınan üssün nerede bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Arap medyasında yer alan haberlerde, hedef alınan ABD üssüne Kuveyt'in ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü. Kuveyt yetkililerinden yapılan açıklamada, "hava savunma sistemlerinin düşmanca füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerini engellediği" kaydedildi ancak saldırıların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Kabus geri döndü! Sessiz tehlike şimdiden 3 can aldı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi

Validen öğrencilere bayram sürprizi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada