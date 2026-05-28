İran, ABD'nin güneyine yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'teki hava üssünü vurdu
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin güney İran'a yönelik yeni saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'te bulunan bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Arap medyası Kuveyt'in üsse ev sahipliği yaptığını öne sürerken, Kuveytli yetkililer hava savunma sistemlerinin füze ve İHA tehditlerini engellediğini belirtti ancak saldırının kaynağına ilişkin bilgi vermedi.
(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın güneyine yönelik yeni ABD saldırılarının ardından bölgede bulunan bir Amerikan hava üssünün hedef alındığı bildirildi. Hedef alınan üssün, Kuveyt'te olduğu iddia edildi.
Arap medyasında yer alan haberlerde, hedef alınan ABD üssüne Kuveyt'in ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü. Kuveyt yetkililerinden yapılan açıklamada, "hava savunma sistemlerinin düşmanca füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerini engellediği" kaydedildi ancak saldırıların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.