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İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD ordusunun hareketleri takibimiz altında

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatının gözetim altında olduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatının takip edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatı gözetim altında ve takip edilmektedir. ABD'liler kendilerini CENTCOM'un bölge sularındaki operasyonun sıfır saatine yaklaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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