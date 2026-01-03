Haberler

İran, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını kınadı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'nın toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırısını kınadı. Açıklamada, bu saldırının Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olduğu vurgulanarak, ABD'nin eylemlerinin bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Venezuela'nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD'nin Venezuela'nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM'den saldırıyı kınaması istendi.

Bakanlık, ABD'nin BM üyesi bağımsız bir devlete askeri müdahale bulunduğunu ve bunun istikrarsızlığa neden olacağını vurgulayarak, "Bu girişim bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ihlalidir." dedi.

Venezuela'ya yönelik askeri saldırı sırasında işlenen suçların planlayıcıları ile faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirten Bakanlık, BM ve Güvenlik Konseyi'ne ABD'nin "yasa dışı saldırısını" durdurma çağrısı yaptı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD'de yayın yapan CBS News, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da bulunan askeri tesisler dahil olmak üzere bazı hedeflere saldırı emri verdiğini bildirmişti.

CBS News'a konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, Venezuela'da askeri tesislere yönelik saldırıların Trump'ın emri üzerine düzenlendiğini iddia etmişti.

