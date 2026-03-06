Haberler

İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu

İran donanması, ABD'nin bölgede bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan gemisavar füzeleri ateşlendiğini duyurdu. Füzelerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.

Füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
