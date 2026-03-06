İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu
İran donanması, ABD'nin bölgede bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan gemisavar füzeleri ateşlendiğini duyurdu. Füzelerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.
İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan gemisavar füzeleri ateşlediğini bildirdi.
İran donanması, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine karşı kıyıdan ateşlenen gemisavar füzeleriyle hedef aldığını duyurdu.
Füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun