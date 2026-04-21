İran, ABD'nin Umman Denizi'nde gemisine müdahalede bulunmasını BM'ye şikayet etti

Güncelleme:
İran,ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde 'Touska' adlı kargo gemisine müdahale etmesini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirip, Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. İran, gemi mürettebatının serbest bırakılmasını talep etti.

BİRLEŞMİŞ İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını BM'ye mektup göndererek şikayet etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD"nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin "pervasız davranışının", uluslararası seyrüseferleri doğrudan tehlikeye attığı ve deniz güvenliğini baltaladığı aktarılarak, İran'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine bu konuda mektup gönderdiği ifade edildi.

Paylaşımda kopyasına yer verilen mektupta, "bu saldırganlık ve korsanlık eyleminin kesin ve net şekilde kınanmasının, sorumluların tam olarak hesap vermesinin ve geminin, mürettebatının ve etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının talep edildiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunularak el konulduğunu duyurmuştu.

Trump, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda için neler dediler neler!
Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini bağışla, bu harika bir başlangıç olur"
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Zehir zemberek sözler söylemişti! İfadeleri başını yaktı