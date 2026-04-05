İran'dan, ABD'nin pilot kurtarma operasyonuna ilişkin "senaryo" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD'nin İran'da düşürülen F-15E uçağının pilotunu kurtarma operasyonunu eleştirerek, bu operasyonun 'kurtarma' değil, büyük bir senaryonun çöküşü olduğunu öne sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarına ilişkin, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır. Sanki büyük bir senaryo çöktü." dedi.

İsfahani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"İsfahan'ımızın gökyüzü sadece birkaç uçağın düşüşüne şahitlik etmedi. Sanki büyük bir senaryo çöktü" diyen İsfahani, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, yaşanan gelişmelerin ayrıntılarının ilerleyen günlerde daha net şekilde ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Bekleyin." ifadesini kullandı.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
