İran ordusu: ABD'nin İranşehr'deki askeri tesise saldırısında 7 kişi öldü

İran ordusu, ABD'nin sabah saatlerinde Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusu, İranşehr'deki askeri tesise yönelik ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin, İranşehr'in Bempur bölgesinde kara kuvvetlerine ait askeri tesise 13 füze fırlattığı ve saldırıda kontrol noktası, konaklama alanları ile nöbet bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda 7 personelin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, ABD!nin bu eylemine "kesin bir yanıt" verileceği ifade edildi.